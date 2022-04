Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Verkehrsunfall zwischen Motorrad- und Fahrradfahrer - Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr, im Bereich der Haltestelle Stadtbücherei auf der Heidelberger Kurfürstenanlage, ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und einem Radfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte ein 48-jähriger Radfahrer trotz Rotlicht zeigender Ampel die Fahrbahn und kollidierte hier mit einem 64-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen verletzt und mit dem angeforderten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000EUR, davon 4000EUR am Motorrad der Marke BMW. Die Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

