POL-MG: Streit auf offener Straße in Rheydt

Mönchengladbach (ots) - Am 2. Oktober um 08:40 Uhr, kam es an der Fliethstraße Ecke Viktoriastraße zum Raub eines Handys. Die 34jähige Geschädigte befand sich fußläufig im Bereich der Fliethstraße, als sie von einem unbekannten männlichen Täter mit Pfefferspray angegriffen wurde. Während des Angriffes konnte der Täter der Geschädigten das Handy und eine Jacke entreißen und in unbekannte Richtung flüchten. ...

