POL-DA: Gernsheim/L3112: Nachtragsmeldung zu "Unfall zwischen zwei Radfahrern"

48-jähriger Radfahrer in Klinik verstorben

Gernsheim/L3112 (ots)

Nachdem es am Sonntagnachmittag (4.9.) auf einem Radweg entlang der Landstraße 3112 zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern kam (wir haben berichtet), ist der 48-jährige Pedelecfahrer aufgrund seiner schweren Verletzungen am Montagmittag (5.9.) in einer Klinik verstorben.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5313034

