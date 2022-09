Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Geldkassette aus Büro entwendet

Darmstadt (ots)

Auf eine Geldkassette in einem Büroraum im Daimlerweg hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (2.9.) und Samstag (3.9.) abgesehen. Um in den Raum zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Der von ihnen verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 850 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell