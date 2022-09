Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Motorrad von Parkplatz gestohlen

Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Rüsselsheim (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Diebe bereits am vergangenen Donnerstag (1.9.) eine Harley-Davidson (GG-BD71) von einem Parkplatz in der Mainzer Straße gestohlen. Die Kriminalpolizei (21/22) ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06142/696-0 Hinweise von Zeugen zu den Tätern oder dem Verbleib des Motorrades entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell