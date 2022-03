Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 20.03.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Beschmierte Hauswände

Aurich - In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierte ein unbekannter Täter mehrere Geschäftshäuser und davor befindliche Möbel im Bereich des Marktplatzes in Aurich mit schwarzer Farbe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Scheibe beschädigt

Großefehn - Am Samstagmorgen, gegen 09:10 Uhr, klingelte ein Zeuge an der Tür eines Geschäftsgebäudes in der Kanalstraße Nord in Großefehn. Da niemand öffnete, kam der 26-jährige Täter aus Großefehn zufällig hinzu, wollte "helfen" und schlug massiv gegen die Scheibe der Eingangstür, die dabei beschädigt wurde.

Betrunken einen PKW geführt

Aurich - Am Sonntagmorgen, gegen 06:30 Uhr, wurde eine 23-jährige Frau aus Aurich auf der Emder Straße in Aurich angehalten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die PKW-Führerin erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Sie war so erheblich beeinflusst, dass ein Vortest vor Ort nicht mehr durchgeführt werden konnte. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen.

Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt Aurich - Am Samstagabend, um 21:20 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen Audi A 4, welcher von einem 19-jährigen Mann aus Westerholt geführt wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Altkreis Norden

Baucontainer gewaltsam geöffnet

Norderney - In der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr, bis Samstag, 15:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer in der Tannenstraße. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern noch an. Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

Versuchter Wohnungseinbruch

Norden - Ein Unbekannter versuchte sich am frühen Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in der Sielstraße zu verschaffen. Er trat mehrfach gegen die Tür und beschädigte diese dabei. Die Bewohner der Wohnung waren zu dieser Zeit nicht Zuhause. Es entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Marienhafe - Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte den Fahrer eines Leichtkraftrades auf der Rosenstraße zu kontrollieren. Der Fahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und fuhr davon. Im weiteren Verlauf kann das Leichtkraftrad und dessen Fahrer, ein 18-jähriger Norder, gestellt werden. Es wurde festgestellt, dass der Norder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Hage - In der Nacht zu Sonntag, gegen 01:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Renault Twingo und dessen Fahrer auf der Straße Hilgenbur. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer, ein 30-jähriger Großheider, alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast einem Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Unfall mit einer schwer verletzten Person Großheide - Ein 72-jähriger Brookmerländer stand mit seinem Mercedes am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, auf einem Grünstreifen der Großheider Straße. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls fuhr der 72-jährige Mann plötzlich quer über die Straße und hatte dort den entgegenkommenden MINI eines 56-jährigen Großheiders gestriffen. Anschließend kam der 72-Jährige von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden in Höhe einer hohen, vierstelligen Summe. Der Brookmerländer verletzte sich schwer.

Nach Verkehrsunfall vom Unfallort entfernt Großheide - Ein 22-jähriger Großheider befuhr mit einem Motorrad am Samstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, den Kiefernweg und bog auf die die Großheider Straße ein. Auf der Großheider Straße fuhr ein unbekannter Autofahrer, der an der Einmündung auf die Gegenfahrbahn kam. Der Motorradfahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt schon im Abbiegevorgang befand, versuchte auszuweichen und stürzte hierbei. Der unbekannte Fahrer des Autos entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in niedriger, vierstelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Landkreis Wittmund

Diebstahl eines Rollstuhls Esens - In der Nacht zu Samstag wurde in der Straße "Knakenbörg" in Esens durch unbekannte Täter ein hochwertiger Rollstuhl aus dem Treppenhaus eines Mehrparteienhauses entwendet. Der oder die Täter kamen unerkannt davon. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462/9110 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer Eversmeer - Am Samstagmorgen, gegen 08:50 Uhr, befuhr ein 84-jähriger PKW-Führer aus Südbrookmerland, die Linienstraße in 26556 Eversmeer und übersah an der Einmündung zum Königsweg, den von links kommenden und bevorrechtigen 19-jährigen Fahrradfahrer aus Eversmeer. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Gegen den 84-jährigen aus dem Bereich Südbrookmerland wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Ohne Führerschein unterwegs

Friedeburg - Am Samstag, gegen 14:25 Uhr, wurde der Polizei Wittmund ein Verkehrsunfall in der Friedeburger Hauptstraße in 26446 Friedeburg gemeldet. Ein 26-jährgier Wilhelmshavener setzte mit seinem PKW zu einem Überholvorgang an und übersah dabei den bereits abbiegenden 47-jährigen Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 26-jährige nach links aus und verunfallte schließlich im angrenzenden Straßengraben. Personen kamen nicht zu Schaden. Wie sich herausstellte, war der 26-jährige Wilhelmshavener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Wittmund- In der Nacht zu Sonntag befuhr nach ersten Erkenntnissen ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer, gegen 04:50 Uhr, die Bismarckstraße in Wittmund und kam aus ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurde ein angrenzender Baum entwurzelt. Vor Ort konnte weder ein Unfallbeteiligter noch ein entsprechend beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wittmund unter 04462/9110.

Alkoholisiert am Steuer

Stedesdorf - In der Nacht zu Sonntag wurde durch die Polizei Wittmund ein 29-jähriger PKW-Führer kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein entsprechender Test ergab knapp einem Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

