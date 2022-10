POL-MK: Einbruch in Jagdhütte

Iserlohn (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, hielt sich ein 16-jähriger Iserlohner hinter dem Bahnhofsgebäude an der Rahmenstraße auf. Er hielt dabei sein Handy in der Hand. Als zwei Männer an ihm vorbeiliefen, schlug ihm einer der beiden mit der Hand auf das Handy und versuchte es dem Geschädigten aus der Hand zu reißen. Der 16-Jährige konnte sein ...

mehr