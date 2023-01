Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht Verletzten und hohem Sachschaden

Merzalben (ots)

Ein 60-jähriger Fahrer eines hochwertigen Mercedes befuhr die L496 von Merzalben in Richtung Leimen. Nach ersten Erkenntnissen nutzte er während der Fahrt verbotswidrig sein Mobiltelefon. Aufgrund der Ablenkung kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer Corvette frontal zusammenstieß. Der 59-jährige Fahrer der Corvette und sein 26-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der vorläufig geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 130.000 Euro. Die L496 musste für die Dauer von eineinhalb Stunden zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn voll gesperrt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Aufgrund der Verursachung des Unfalls wegen der verbotswidrigen Nutzung seines Mobiltelefons drohen ihm ohnehin ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot von einem Monat. |piwfb

