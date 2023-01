Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Radfahrer fährt Fußgänger um und flüchtet

Zweibrücken (ots)

Zeit: 05.01.2023, 08:50 Uhr - 08:55 Uhr

Ort: Zweibrücken, Bergstraße. SV: Ein bislang unbekannter Radfahrer, der die Bergstraße aus Richtung Fruchtmarkstraße kommend auf dem Gehweg befuhr, kollidierte mit einem 26-jährigen Fußgänger, der auf dem Gehweg in Gegenrichtung unterwegs war. Durch den Zusammenprall stürzten beide Personen zu Boden. Der Fußgänger wurde durch den Unfall nicht unerheblich verletzt. Er erlitt mehrere Prellungen (u. a. am Hinterkopf) und eine knöcherne Verletzung am Ellenbogen. Der gestürzte Radfahrer rappelte sich auf, setzte sich wieder auf sein Fahrrad und flüchtete in Richtung Kaiserstraße. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, südländischer Phänotyp, 25 - 35 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, schlanke Statur, Vollbart, schwarze Jacke, südländische Sprache. Beschreibung des Fahrrades: mitgrünes Damenfahrrad mit weißem Gepäckträger.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell