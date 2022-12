POL-IZ: 221208.9 Wilster: Münzgeldautomaten aufgebrochen

Landscheide (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Diebstahl an einer Photovoltaikanlage auf dem Deponiegelände am Landscheider Weg. Unbekannte Täter durchtrennten die Sicherheitskette des Nebeneingangstores und schraubten an neun Solarmodulen die Wechselrichter ab. Insgesamt 64 Wechselrichter mit einer Größe von 50 x 60cm wurden unerkannt ...

mehr