POL-IZ: 221208.7 Itzehoe: Mehrere Aufbrüche in Gartenkolonie festgestellt

Am Mittwoch um 13:20 Uhr suchten Polizeibeamte die Gartenkolonie "Am Twietberg" an der Alten Landstraße auf. Es wurden in den letzten Tagen mehrere Gartenlauben aufgebrochen und nach Wertsachen durchsucht. Vermutlich nutzen die unbekannten Täter die kalte Jahreszeit, da der Kleingartenverein dann weniger frequentiert wird. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter 04821-6020 erbeten.

