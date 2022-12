Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221208.5 Kellinghusen: WhatsApp-Betrüger erbeutet einige tausend Euro

Kellinghusen (ots)

Am Nikolaustag ist es einem Unbekannten über WhatsApp gelungen, einen unteren fünfstelligen Bargeldbetrag von dem Konto eines Ehepaares zu erlangen. In dem Glauben, sie handele im Auftrag ihrer Tochter, nahm die Geschädigte mehrere Überweisungen vor.

Zur Mittagszeit erhielt die Kellinghusenerin über WhatsApp eine Nachricht und nahm an, diese käme von ihrer Tochter. In der Folge bat das angebliche Kind um die Begleichung wichtiger Rechnungen, die die 62-Jährige in Echtzeit vornahm. Insgesamt transferierte die Anzeigende so viel Geld, dass mehr als 10.000 Euro zusammenkamen, Ziel waren jeweils deutsche Konten. Der Versuch, die Tochter zwischenzeitlich telefonisch zu erreichen schlug fehl und erst nach einer ganzen Weile wurde ihr bewusst, dass sie auf Betrüger hereingefallen war. Sofort setzte sich die Kellinghusenerin mit ihrer Bank und der Polizei in Verbindung. Ob sie ihr Geld zurückerhält, ist bis jetzt noch unklar.

Merle Neufeld

