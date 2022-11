POL-PDNR: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagabend erhielt eine 45-jährige Frau aus Linz eine WhatsApp Nachricht ihrer angeblichen Tochter. In der Nachricht wurde eine finanzielle Notlage suggeriert und um Überweisung von 2000 EURO gebeten. Bevor die Frau reagierte, rief sie ihre Tochter an und bemerkte so den Betrugsversuch. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

