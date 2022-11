POL-PDNR: Versuchter WhatsApp Betrug

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht zum Dienstag entwendeten unbekannte Täter eine Halterung für ein Navigationsgerät. Nach bisherigen Ermittlungen konnten die Täter die Türen mittels eines Nothebels am Bus öffnen. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

mehr