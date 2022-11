POL-PDNR: Diebstahl aus Linienbus

Kretzhaus (ots) - Am Dienstagvormittag führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Asbacher Straße in Kretzhaus durch. Von 1905 gemessenen Fahrzeugen waren 92 zu schnell unterwegs. Gegen die Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welche in den nächsten Wochen von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer geahndet werden. Zwei Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Rückfragen bitte an: ...

