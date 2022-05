POL-ESW: Pressebericht 20.05.2022 -2

Polizei Eschwege

Auffahrunfall; 41-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Am Freitagmorgen kam es in Eschwege zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Gegen 07.05 Uhr befuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau die Heubergstraße aus Richtung Andreashöhe kommend, in Fahrtrichtung Heuberg. Ihr voraus fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Wehretal, der an der Kreuzung Heubergstraße/Hessenring/Kasseler Straße nach links in den Hessenring abbiegen wollte, aber wartepflichtig war. Die 20-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Der 41-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen in Form eines HWS. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 6500 Euro.

Metalldiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag und Freitagmorgen 09.00 Uhr haben Unbekannte in der Gemarkung Hilgershausen-Rückerode unweit der Kreisstraße K 63 aus einem offenen Unterstand auf einer Viehweide mehrere Aluzeltstangen und eine Aluminiumleiter geklaut. Die Tatörtlichkeit befindet sich etwa 1 km nach der Ortausfahrt von Hilgershausen, nahe eines rechtsseitig gelegenen asphaltierten Wirtschaftsweges. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beziffert sich auf 500 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl aus Bäckerei; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch haben Unbekannte bei einem Bäckereibetrieb in der Berliner Straße in Witzenhausen-Rosbach einen Firmenbriefkasten aufgebrochen und daraus Bargeld und mehrere Schlüssel geklaut. Der Vorfall ereignete sich zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

