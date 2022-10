Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.10.2022

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Sexuelle Belästigung

Am 15.10.2022 kam es gegen 23:30 Uhr an der Straße "Blinke" auf dem Festgelände des Gallimarktes zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer jungen Frau. Drei unbekannte Männer kamen aus der Richtung des dortigen BBS-Parkplatzes auf das 22-jährige Opfer aus dem Oberledinger Land zu und bedrängten diese. Eine der männlichen Personen umarmte die Frau ungefragt und sagte ihr sinngemäß, sie solle sich nicht so anstellen. Ein zweiter Täter nahm die Situation zum Anlass, die Frau an diversen Körperstellen unsittlich anzufassen und dabei das Opfer in Richtung eines Grabens zu ziehen. Der dritte Täter soll beobachtend neben der Situation gestanden, aber nicht eingegriffen haben. Erst durch klare Ansprache einer sich nähernden Zeugin ließen die Täter von der jungen Frau ab und entfernten sich zu Fuß von der Örtlichkeit. Die Täter werden von der betroffenen Frau wie folgt beschrieben: Bei dem Haupttäter handelt es sich um einen Mann ca. Anfang 20 Jahre und einer Körpergröße von ca. 175 cm. Der Mann war schlank, dunkelhaarig, hatte einen Oberlippenbart und auffallend dichte Augenbrauen. Zudem benannte die Frau, dass die Ohren etwas vom Kopf abstünden. Der zweite Mann, der ebenfalls sehr zudringlich war, wurde ebenfalls mit einer ungefähren Größe von 175 cm angegeben. Auch dieser Mann war schlank und dunkelhaarig. Dazu trug er ein weißes T-Shirt und eine schwarze sogenannte "Bomberjacke". Die dritte männliche Person hielt sich etwas abseits von dem Geschehen, wird aber ebenfalls als dunkelhaarig und ca.175 cm groß beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich mit der Dienststelle in Leer in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird die Frau, die mit ihrem beherzten Eingreifen die Situation beendet hat, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 17.10.2022 kam es gegen 16:00 Uhr auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts in Höhe der Einmündung zur Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Emderin befuhr den Radweg in der genannten Richtung, als aus der Schillerstraße ein Fahrradfahrer in hoher Geschwindigkeit herausfuhr, ohne auf die bevorrechtigte Frau zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die junge Frau stark abbremsen. Dabei rutsche ihr Fahrrad weg und sie kam zu Fall, wobei sie sich eine Nasenfraktur zuzog. Der andere männliche Fahrradfahrer fuhr dann noch einen Bogen um die verletzte junge Frau und entfernte sich Richtung stadteinwärts, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Der flüchtende Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre alt, dunkler Bart und dunkle Haare. Er trug eine beige-braune Daunenjacke und war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 18.10.2022 kam es in der Zeit von 07:45 Uhr bis 13:10 Uhr an einem Parkstreifen am Aeilt-Freese-Weg zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte nach bisherigen Erkenntnissen bei einem Park - oder Rangiermanöver einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw Kia Sportage an der vorderen linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell