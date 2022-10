POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.10.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Gefährliche Körperverletzung

Am 16.10.22, gegen 04:40 Uhr, war es in Folge von Streitigkeiten an einer Diskothek im Windelkampsweg zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen einem 17-jährigen Mann aus Weener und zwei 19-jährigen Frauen aus Moormerland gekommen. Der Mann schlug einer der Frauen zunächst mehrfach in das Gesicht und trat ihr mit dem Fuß in den Bauch. Der anderen Frau schlug er mehrfach mit der Faust gegen die Brust. Der Mann wird sich nun in den entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.

Leer - Betrug

Am Freitag, den 14.10.2022, kam es am Nachmittag zu einem Betrug zum Nachteil eines 41-jährigen Borkumer. Der 41-Jährige bekam über das Mobiltelefon seiner Frau einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter seiner Bank. Dieser schilderte ihm, dass er im Auftrag seines Bankberaters anriefe, da es zu einem Systemausfall gekommen sei und nun alle Bankkarten der Kunden gesperrt seien. Damit dieses Problem behoben werden konnte sollte der Insulaner über die App der Bank den Vorgang zum Entsperren der Karte bestätigen. Im Nachgang empfand der Mann das Telefonat als merkwürdig und sperrte seine Bankkarten. Dennoch musste der Borkumer feststellen, dass ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag von seinem Konto unrechtmäßig abgebucht wurde. Trotz der schnellen Handlung des Borkumer konnte die Abbuchung durch die Bank nicht mehr gestoppt werden.

Emden - Flucht nach Unfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Am 15.10.2022 kam es gegen 18:25 Uhr in der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die 38-jährige Emderin war mit dem Fahrradweg auf der Auricher Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs, als ein roter Kleinwagen an ihr vorbeifuhr und unmittelbar vor ihr in die Fritz-Reuter-Straße einbog. Die Emderin musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie stürzte infolgedessen und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte und die Schadensregulierung zu kümmern. Die Radfahrerin beschreibt den Fahrzeugführer als 60-70-jährigen Mann mit weißen, längeren Haaren. Ein Kennzeichen zum Fahrzeug ist derzeit nicht bekannt.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am 12.10.2022, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Straße "Untenende" in Rhauderfehn in Richtung des Kreisverkehres. Im Verlauf der Fahrt kam dieser mit seinem Pkw zu weit nach rechts und touchierte einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw Opel. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es vom 15. - 16.10.2022 auf einem Parkplatz an der Norderkreuzstraße in Leer. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Seat am rechten, hinteren Kotflügel. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die entstandene Schadensregulierung zu kümmern.

