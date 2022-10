Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.10.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbrüche ++ Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte ++ Gallimarkt

Emden - Einbruchdiebstahl

Emden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen bisher unbekannte Täter in ein Schulgebäude im Steinweg ein, indem eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Die Täter entwendeten Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe.

Emden - Einbruchdiebstahl

Emden - Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen bisher unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Theodor-Storm-Straße ein. Auch in diesem Fall wurde sich Zutritt durch ein Fenster verschafft und es wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich erlangt.

Leer - Tätlicher Angriff

Leer - Am heutigen Morgen, um 07:15 Uhr wurde die Polizei zu einer Diskothek im Windelkampsweg gerufen. Hier befand sich eine 19-jährige junge Frau in hilfloser Lage. Als die eingesetzten Beamten der Frau helfen wollten reagierte diese sofort äußerst aggressiv. Sie bespuckte zunächst die Beamten. Anschließend schlug sie einer Beamtin ein Mobiltelefon in das Gesicht und trat einen weiteren Beamten. Die Frau wurde schließlich fixiert und dann aufgrund ihres Zustandes in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Beamtin wurde leicht verletzt, und war nicht mehr dienstfähig.

Leer - Gallimarkt

Leer - Am Freitagabend kam es auf dem Gallimarkt jeweils nach vorausgegangenen verbalen Streitigkeiten zu insgesamt zwei Körperverletzungen. Des Weiteren wurde ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt, sowie der Diebstahl einer Handtasche angezeigt. Die Polizei weist an dieser Stelle nochmal daraufhin, insbesondere in großen Menschenmengen seine Wertsachen und Taschen gut zu sichern und im Blick zu haben bzw. diese nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Insgesamt zeigt sich der bisherige Verlauf des Gallimarktes aus polizeilicher Sicht in Anbetracht der hohen Besucherzahlen als friedliches Volksfest.

