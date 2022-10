Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.10.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher++

Uplengen/ Neufirrel - Schwerer Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher Am 14.10.2022 kam es gegen 07:00 Uhr auf der Neufirreler Straße zu einem schweren Unfall mit einer verletzten Person. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer die Neufirreler Straße in Fahrtrichtung Strackholt und kam in einem Kurvenverlauf in Höhe der Hausnummer 60 zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach der Spurenlage lenkte der unbekannte Beteiligte sein Fahrzeug daraufhin ruckartig nach links und geriet so im Kurvenverlauf auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein 26-jähriger Mann aus Großefehn mit einem Transporter entgegenkam. Der Mann aus Großefehn wich nach rechts aus, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden und prallte dabei seinerseits gegen einen dortigen Baum. Der junge Mann wurde trotz der Schwere des Aufpralls nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und zur Kontrolle mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der zerstörte Transporter wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich an die aufnehmende Dienststelle der Autobahnpolizei Leer zu wenden.

Hinweise bitte an:

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

