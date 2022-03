Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/-Bad-Cannstatt (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (11.03.2022) und Montag (14.03.2022) in Gebäude an der Augustenstraße sowie der Wilhelmstraße eingebrochen. An der Augustenstraße gelangten die Täter zwischen 19.00 Uhr am Freitag und 07.00 Uhr am Montag auf unbekannte Weise in ein Gebäude, in welchem derzeit Baumaßnahmen stattfinden. Sie brachen mehrere Büros auf und stahlen Gegenstände von geringem Wert. An der Wilhelmstraße gelangten die Einbrecher zwischen 15.00 Uhr am Samstag und 18.00 Uhr am Montag auf unbekannte Weise in das Wohn- und Geschäftshaus, stahlen aus einem Schrank mehrere Tausend Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich im Falle der Augustenstraße an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 und im Falle der Wilhelmstraße an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu wenden.

