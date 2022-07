POL-CUX: Verkehrsunfall auf der Autobahn 27 mit einer leicht verletzten Person

Cuxhaven (ots) - Die Geschädigte war am 04.07.22 von ca. 07:50 bis 08:15 Uhr im Einzelhandelsgeschäft Lidl, Parkstraße, einkaufen. Als nach dem Einkauf wieder zu ihrem Auto, ein Ford Focus, kam, fand sie es stark beschädigt vor. Sie stand ganz außen in der Parkreihe. Sie nimmt daher an, dass ein quer dazu geparktes Fahrzeug ihren Wagen beschädigte hat. Es entstand ein Schaden in einer Höhe von mindestens 4000,- ...

mehr