Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.10.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Exhibitionistische Handlungen ++

Emden - Exhibitionistische Handlungen

Am Freitag, den 14.10.2022, gegen 08:45 Uhr, kam es auf dem Wirtschaftsweg zwischen dem Borssumer Kanal und dem Ems-Seitenkanal zu einer exhibitionistischen Handlung gegenüber einer Passantin durch einen bislang unbekannten Mann. Die Passantin beschreibt den Mann als ca. 30 Jahre alt und etwas 170 bis 180cm groß. Der Mann habe dunkle Kleidung sowie Schuhe getragen. Auffällig sei, dass die Hose grün/gelbe Neonstreifen an der Seite gehabt habe. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zur Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

