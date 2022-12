Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221208.2 Heide: Einbruch in Einfamilienhaus

Heide (ots)

Am Mittwoch um 18 Uhr meldete ein Nachbar eine offenstehende Garage in der Rektor-Marten-Straße. Ein Bewegungsmelder im Eingangsbereich war ebenfalls beschädigt. Polizeibeamte durchsuchten das betroffene Einfamilienhaus, Täter waren aber nicht mehr im Objekt. Über das Garagentor gelangten diese in den rückwärtigen Bereich des Hauses und hebelten die Terrassentür auf. In den Innenräumen durchwühlten sie Schubladen nach Wertgegenständen. Eine genaue Aufzählung entwendeter Gegenstände steht aktuell noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell