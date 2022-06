Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht am Japangarten - weitere Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstagabend kurz vor Mitternacht einen in der Straße "Am Japangarten" in Bietigheim-Bissingen geparkten VW und hinterließ einen Sachschaden von rund 4.500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen dunklen Geländewagen gehandelt haben. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

