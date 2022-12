Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221207.4 Kellinghusen: Geldbörsendiebstahl bei Supermarkteinkauf

Kellinghusen (ots)

Am Dienstag um 18:20 Uhr tätigte ein 30jähriger Kellinghusener seine Einkäufe in einem Supermarkt in der Lindenstraße. Seine Geldbörse verwahrte er während des Einkaufes in der linken vorderen Hosentasche. Im Kassenbereich bemerkte der Kunde nun das Fehlen der Börse. Neben persönlichen Ausweispapieren entwendete der unbekannte Dieb eine Bankkarte und einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Auffälligkeiten während des Einkaufes konnte der Kellinghusener nicht benennen.

