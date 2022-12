Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221207.3 Itzehoe: Werkzeug aus Schuppen entwendet

Itzehoe (ots)

In der Zeit von Sonntag um 15 Uhr bis Dienstag um 14 Uhr drangen unbekannte Täter in einen verschlossenen Schuppen am Winkelkamp ein und entwendeten dort gelagertes Werkzeug. Hierzu brachen diese ein Vorhängeschloss auf und transportierten zwei im Schuppen gelagerte Bohrschrauber, eine Stichsäge, einen Schwingschleifer und eine Flex ab. Der Besitzer stellte am Dienstagnachmittag fest, dass die gesicherte Schuppentür offen angelehnt und das Werkzeug verschwunden war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 04821-6020 entgegen.

