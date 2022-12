Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221206.3 Kellinghusen: Diesel aus Bagger entwendet

Kellinghusen (ots)

Am Montag um 7 Uhr sollten die Baggerarbeiten im Bereich Feldhusen an der Wettern weitergehen. Da fiel dem Fahrer auf, dass circa 200 Liter Dieselkraftstoff aus dem Bagger fehlten. Unbekannte Täter hatten in der Zeit von Samstag ab 16 Uhr bis Montagmorgen den Tank geöffnet, vermutlich mit einem Baumaschinenschlüssel. Reifenspuren lassen vermuten, dass am Bagger ein Geländewagen oder größerer Pritschenwagen abgestellt und der Inhalt des Tanks herausgepumpt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04822-20980 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell