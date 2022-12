POL-IZ: 221205.6 Itzehoe: Einbruch zur Nachtzeit

Itzehoe (ots) - Am Sonntag um 1:43 Uhr brannte ein in der Ottensstraße abgestelltes Wohnmobil in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr Itzehoe löschte das Fahrzeug, welches komplett ausbrannte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe ...

