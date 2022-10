Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Tödlicher Verkehrsunfall im Bereich Gnoien

Güstrow (ots)

Am Dienstag, dem 18.10.2022 kam es in den Nachmittagsstunden auf der L23, kurz hinter dem Ortausausgang Gnoien zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 67 Jährige Dame befuhr mit ihrem PKW Hyundai die Straße in Richtung Viecheln. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Die herbei gerufenen Rettungskräfte leiteten sofort nach ihrem Eintreffen Reanimationsmaßnahmen bei der noch im Auto befindlichen Fahrzeugführerin ein. Allerdings mussten diese später erfolglos abgebrochen werden. Die eingesetzte Notärztin konnte leider nur noch den Tod der Fahrerin feststellen. Auch der im PKW befindliche Hund der Frau verschied noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Außer den Rettungssanitätern und der Notärztin sowie der Polizei waren die Kameraden der freiwilligen Feuerwahr Viecheln und Gnoien zum Einsatz gekommen. Für die Verkehrsunfallaufnahme waren zudem die Experten der Dekra vor Ort. Es erfolgte eine zeitweise Vollsperrung der Straße im Bereich der Unfallstelle.

Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell