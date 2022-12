POL-IZ: 221205.5 Itzehoe: Einbruch in Einfamilienhaus

Marne / Wesseln (ots) - Am Freitag haben Taschendiebe in Marne und in Wesseln ihr Unwesen getrieben. Sie entwendeten von zwei Kundinnen eines Supermarktes je eine Geldbörse samt Inhalt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am Morgen kaufte eine 83-Jährige zwischen 08.50 Uhr und 09.10 Uhr bei Lidl in der Hafenstraße in Wesseln ein. Ihre Geldbörse trug sie währenddessen in einer Umhängetasche bei sich. An der Kasse ...

