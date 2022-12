Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221206.1 Heide: Tödlicher Unfall auf der B 203

Heide (ots)

Am Montag um 15:20 Uhr fuhr ein 59jähriger Autofahrer aus Hemmingstedt auf der B 203 von Büsum kommend Richtung Heide. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser in den Gegenverkehr. Kurz vor dem Kreisel Lohe-Rickelshof streifte er ein entgegenkommendes Fahrzeug und stieß frontal mit dem Fahrzeug einer 69jährigen Heiderin und ihrer 45jährigen Mitfahrerin zusammen. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort, die beiden unfallbeteiligten Frauen verletzten sich schwer und wurden ins WKK Heide verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell