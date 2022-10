Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern-Vadrup. Alkoholisierten Fahrradfahrer nach Einbruch in Kiosk erwischt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 30.10.2022 ereignete sich um 3.10 Uhr ein Einbruch in einen Kiosk am Bahnweg in Vadrup. Ein Anwohner beobachtete den flüchtenden Täter, der etwa 1,73 Meter groß ist und mit einer blauen Kapuzenjacke bekleidet war. Der Unbekannte hatte es bei dem Einbruch auf Tabakerzeugnisse - Zigaretten und Tabakdosen - abgesehen. Des Weiteren stahl der Mann etliche Feuerzeuge. Seine Beute transportierte der Einbrecher in einem Karton.

Während der nächtlichen Fahndung im Ortsbereich stellte ein Polizist einen Fahrradfahrer auf dem Sportplatz an der Straße Sickerhook fest und kontrollierte ihn. Der 23-Jährige steht nicht in Verbindung mit dem Einbruch, war aber deutlich alkoholisiert. Daher führte der Münsteraner einen Atemalkoholtest durch. Aufgrund seiner damit bestätigten absoluten Fahruntüchtigkeit, ließen die Beamten dem jungen Mann eine Blutprobe entnehmen.

Hinweise zu dem Kioskeinbruch und dem unbekannten Täter nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

