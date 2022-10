POL-WAF: Beckum. Geschädigter nach Angriff gesucht

Warendorf (ots) - Am Samstag, 29.10.2022, 4.30 Uhr fiel Polizisten während ihrer Streifenfahrt die unsichere Fahrweise eines Motorradfahrers in Warendorf auf. Die Beamten hielten den 30-Jährigen an und stellten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Daraufhin führte der Warendorfer einen Alkoholtest durch, der positiv war. Folglich nahmen die Einsatzkräfte den 30-Jährigen mit, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, ...

