Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer touchiert Pkw und kollidiert mit Laterne und Verkehrsschild

Neuss (ots)

Am Dienstag (11.10.), gegen 15:00 Uhr, sorgte ein 55-jähriger Autofahrer mit seinem weißen Transporter für eine turbulente Autofahrt. Mehrere Personen wurden Zeugen der Unfallflucht. Der Mann fuhr in Neuss mit seinem Pkw von der Straße "An der Hammer Brücke" in Fahrtrichtung Schanzenstraße. An der Unterführung des Willi-Brandt-Rings soll er von der Straße abgekommen und fast mit einem Laternenmast kollidiert sein. Daraufhin soll er wieder auf die Straße zurückgefahren sein. In einer Kurve soll er ein Fahrzeug touchiert haben und anstatt anzuhalten, habe er die Unfallörtlichkeit verlassen. Der 55-Jährige soll dann eine Vollbremsung getätigt, aber kurz vor dem Stand noch einmal stark beschleunigt haben. Er fuhr weiter in Richtung Schanzenstraße, wo er dann am Kreisverkehr der Kreuzung Schanzenstraße / Derendorfweg mit einem Verkehrsschild und einer Laterne kollidierte. An der Laterne verlor er sein Kennzeichen.

Die Polizei fand den Fahrer schließlich schlafend an einer roten Ampel an der der Kreuzung Hammer Landstraße / Hessentor vor. An dieser Stelle war seine Fahrt definitiv zu Ende. Die Polizei kontrollierte den Fahrer und es stellte sich dabei heraus, dass dieser stark alkoholisiert war.

Den 55-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht.

