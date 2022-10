Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Abgeschlossene Fahrräder entwendet

Dormagen, Grevenbroich (ots)

Am Montag (10.10.), gegen 21:15 Uhr, schloss ein Dormagener sein Fahrrad an einem Fahrradständer an der Walhovener Straße ab. Am Dienstagmorgen (11.10.), gegen 10:00 Uhr, war das Fahrrad des Herstellers Noxon / Modell Sweeper an der Örtlichkeit nicht mehr aufzufinden.

Ebenfalls in Dormagen, an der Stettiner Straße, wurde von Montag, zwischen 16:30 Uhr, auf Dienstag, gegen 06:40 Uhr, ein abgeschlossenes Fahrrad gestohlen. Dabei handelte es sich um ein Trekkingrad der Marke Contoura. Das Fahrrad war mitsamt des Schlosses nicht mehr an dem Fahrradständer auffindbar.

Am vergangenen Samstag (08.10.), circa 13 Uhr, bis Montag (10.10.), circa 12:30 Uhr, kam es in Grevenbroich zu einem Fahrraddiebstahl. An der Berliner Straße wurden zwei E-Mountainbikes der Marke CUBE aus einer Garage entwendet.

Die zuständigen Kriminalkommissariate 25 (Dormagen) und 24 (Grevenbroich) haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

