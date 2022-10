Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Minderjährige im Besitz von Betäubungsmitteln von der Polizei gestellt

Jüchen (ots)

Am Samstag (08.10.), gegen 17:10 Uhr, traf eine Polizeistreife in Jüchen an der Kirchstraße auf mehrere Jugendliche. Die Beamten sprachen die Gruppe an. Zu Beginn des Gespräches entfernten sich jedoch zwei Mädchen mit einem Sprint von den anderen. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte die beiden Minderjährigen festhalten. Bei einer 16-Jährigen wurden bei einer darauffolgenden Personenkontrolle Betäubungsmittel sichergestellt. In ihrer Handtasche befanden sich eine Dose und ein Tütchen mit mutmaßlichen Amphetaminen. Ebenso wurde eine digitale Feinwaage gefunden.

Die Jugendliche leugnete, dass es sich um ihr Eigentum handele. Sie wurde vor Ort an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 24 aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell