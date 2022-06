POL-KI: 220609.3 Kiel: Tatverdächtige nach Betäubungsmittelfund in Untersuchungshaft (Folgemeldung zu 220608.2)

Hohwacht (ots) - In der vergangenen Woche kam es am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz am Strand im Dünenweg in Hohwacht zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 15:20 Uhr parkte ein Opel Insignia im Dünenweg auf dem Strandparkplatz. Der Eigentümer stellte bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug um 15:20 Uhr ...

