POL-KI: 220609.1 Kiel: Mehrere Verstöße auf Passagierschiff festgestellt

Kiel (ots) - Am gestrigen Tag fanden an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Kieler Stadtgebiet Kontrollen rund ums Fahrrad, unter anderem mit dem Schwerpunkt "Geisterradler", statt. Radfahrerinnen und Radfahrer wurden angehalten und ermahnt. In der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers an drei Kontrollorten, die als ...

mehr