POL-KI: 220607.3 Plön: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Plön (ots)

Samstagabend kam es in der Plöner Fußgängerzone zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 45-Jähriger Kopfverletzungen erlitt. Das Plöner Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen habe der 45 Jahre alte Mann gegen 21:10 Uhr in Höhe Lange Straße 15 eine Personengruppe provoziert und mehrfach beleidigt. Daraufhin sei eine Person aus der Gruppe auf ihn zugekommen und habe ihm nach Angaben eines Zeugen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Er erlitt eine stark blutende Wunde am Kopf und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Zeuginnen und Zeugen beschrieben den Täter als etwa Mitte 20 bis 30 Jahre alt und von athletischer Statur. Er soll schwarze Kleidung getragen haben.

Das Plöner Polizeirevier sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die die Tat sowie das Vorgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 04522 / 5005 142 entgegen.

