POL-KI: 220608.2 Kiel: Drogenfund bei Durchsuchungen von drei Wohnungen

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am gestrigen Tag führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, nach gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kiel und der Ermittlungseinheit Straßendeal, die dem Kommissariat 17 der Bezirkskriminalinspektion Kiel zugeordnet ist, im Kieler Stadtteil Gaarden, Durchsuchungen in drei Wohnungen durch und beschlagnahmten dabei Kokain in nicht geringer Menge. Sie nahmen zudem zwei Beschuldigte fest, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages einem Haftrichter beim Amtsgericht Kiel vorgeführt werden sollen.

In der Zeit von 13:05 Uhr bis 14:45 Uhr durchsuchten Beamtinnen und Beamte unter Leitung der Ermittlungseinheit Straßendeal mit Unterstützung der Brennpunktdienste des 2., 3. und 4. Polizeireviers, eines Diensthundeführers sowie Kräfte der Bereitschaftspolizei Eutin drei Wohnungen in der Wikingerstraße in Kiel-Gaarden. Sie trafen zwei männliche Personen im Alter von 27 und 34 Jahren in zwei unterschiedlichen Wohnungen an. Die Beamtinnen und Beamten stellten ungefähr 30 Gramm Kokain fest und beschlagnahmten diese.

Beide Männer wurden wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel sollen beide festgenommenen Personen heute einem Haftrichter beim Amtsgericht Kiel vorgeführt werden. Über das Ergebnis der Vorführungen wird unaufgefordert nachberichtet.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Eva Rechtien, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell