POL-KI: 220609.2 Hohwacht: Verkehrsunfallflucht auf Strandparkplatz

Hohwacht (ots)

In der vergangenen Woche kam es am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz am Strand im Dünenweg in Hohwacht zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 15:20 Uhr parkte ein Opel Insignia im Dünenweg auf dem Strandparkplatz. Der Eigentümer stellte bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug um 15:20 Uhr fest, dass sein Fahrzeug einen Schaden im Heckbereich aufwies. Der Stoßfänger und die Heckklappe waren zerkratzt und eingedrückt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Ermittler stellten bläuliche Lackpartikel am geschädigten grauen PKW fest. Demnach könnte das verursachende Fahrzeug eine entsprechende Lackierung in blau, türkis oder blaugrün haben.

Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls befanden sich viele Personen im Bereich des Strandparkplatzes, weil hier ein Flohmarkt stattfand und die Wetterlage einen Strandbesuch begünstigte. Die Ermittler der Polizei Lütjenburg suchen nun Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise den Verkehrsunfall oder andere Auffälligkeiten im fraglichen Zeitraum beobachtet haben. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Lütjenburg unter der Telefonnummer 04381 906331 in Verbindung zu setzen.

Björn Gustke

