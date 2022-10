Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstähle aus parkenden Fahrzeugen

Neuss (ots)

In Neuss wurde von Sonntag (09.10.), gegen 23:00 Uhr, auf Montag (10.10.), circa 09:30 Uhr, auf der Kölner Straße eine kleine dreieckige Fensterscheibe an einem Pkw eingeschlagen. Nach ersten Ermittlungen gelangten die Tatverdächtigten so in das Fahrzeug. Die Diebe durchwühlten den Innenraum und entwendete Wertgegenstände.

An der Stresemannallee wurden zwei beschädigte Fahrzeuge vorgefunden. Ein Fahrzeug wurde am Sonntag, gegen 21 Uhr, auf einem Parkplatz geparkt. Am Montagmorgen, um circa 10 Uhr, bemerkte eine Fußgängerin eine eingeschlagene Fensterscheibe am Fahrzeug. Die Diebe schlugen die hintere linke Fensterscheibe ein und entwendeten persönliche Gegenstände. Das zweite Fahrzeug wurde am Sonntag, gegen 23:45 Uhr, ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellt. Bei diesem wurde die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus diesem Fahrzeug nichts entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Rhein-Kreis Neuss sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise zu den Taten werden unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

