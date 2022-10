Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme nach Ladendiebstahl

Neuss (ots)

Am Montag (10.10.), gegen 15:15 Uhr, fielen einem Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts an der Breslauer Straße drei Männer ins Auge, die sich auffällig umsahen. Einer der drei packte sodann drei Jacken in eine mitgeführte Reisetasche. Bevor der 37-Jährige den Laden verlassen konnte, wurden er und einer seiner Begleiter jedoch daran gehindert und die Polizei informiert. Der dritte Mann entkam unerkannt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem 23-jährigen Begleiter des 37-Jährigen zudem eine geringe Menge Cannabis sicher.

Da die beiden ähnlichen Delikten bereits in Erscheinung getreten und ohne festen Wohnsitz in Deutschland sind, wurden sie vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ am Dienstag (11.10.) Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen und schickte sie in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell