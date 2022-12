Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221208.1 Heide: Täter liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei und wird festgenommen

Heide (ots)

Am Mittwoch um 19:58 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann versuchte, einen Eletronik-Container eines Elektromarktes in der Schanzenstraße zu öffnen. Als dieser die Flucht mit einem Auto antrat, konnte die Polizei durch die Zeugenaussage die Verfolgung aufnehmen. Der Tatverdächtige, ein 33jähriger Mann aus Wesselburen, versuchte, durch riskante Fahrmanöver der Kontrolle zu entkommen. Hierbei überfuhr er mehrere rote Ampeln und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Nachdem die Fahrt über die Meldorfer Straße in die Blumestraße ging, wurde der Voderreifen beim Umfahren der Verkehrsinsel Richtung Loher Weg beschädigt. Im Loher Weg stoppte das Fluchtfahrzeug letztendlich und der Mann konnte festgenommen werden. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit gab es keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum. Neben der Versuchstat am Container muss sich der Mann nun auf ein Verfahren wegen grob verkehrswidriger Fahrweise mit Geschwindigkeitsverstößen einstellen. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

