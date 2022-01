Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Neustadt (Wied) (ots)

Am 21.01.2022 gegen 13:15 Uhr, kam es in der Wiedtalstraße in Neustadt/Wied zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Fahrer und einem 11-jährigem Kind. Beim Überschreiten des dortigen Fußgängerüberweges wurde das Kind vom PKW erfasst. Glücklicherweise wurde es hierbei nur leicht verletzt.

