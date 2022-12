Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221207.5 Albersdorf: Taschendieb im Supermarkt aktiv

Albersdorf (ots)

Am Dienstag um 10:30 Uhr tätigte eine 80jährige Albersdorferin ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Norderstraße. Ihre Geldbörse trug sie in der Außentasche ihrer Jacke. Im Kassenbereich fehlte die Geldbörse, ohne dass die Kundin während des Einkaufes verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat. Neben persönlichen Ausweispapieren entwendete der Dieb eine Bankkarte und einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag.

