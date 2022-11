Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Stadt Lörrach -- Heißer Topf mit Öl löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Immer wieder kommt es vor, dass es zu Feuerwehreinsätzen aufgrund vergessenen Essens auf dem Herd kommt.

So musste auch am heutigen Abend am Mittwoch, den 23.11.2022, gegen 20:30 Uhr die Feuerwehr in Lörrach zu einem solchen Einsatz ausrücken.

Die 19-jährige Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Lörrach hatte einen Topf mit heißem Öl auf der Herdplatte vergessen, was zu einer massiven Rauchentwicklung in der Wohnung führte. Die Bewohnerin meldete dies der Integrierten Leitstelle Lörrach und gab auch an, dass sie den Rauch eingeatmet hatte.

Die Feuerwehr konnte nach intensivem Lüften die Wohnung wieder freigeben. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst untersucht und durfte unverletzt in ihre Wohnung zurück.

Die Polizei war ebenfalls vor Ort und prüfte den Sachverhalt. Ein Sachschaden entstand nicht.

