Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221208.8 Landscheide: Hoher Schaden durch Diebstahl an Photovoltaikanlage-Zeugen gesucht

Landscheide (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Diebstahl an einer Photovoltaikanlage auf dem Deponiegelände am Landscheider Weg. Unbekannte Täter durchtrennten die Sicherheitskette des Nebeneingangstores und schraubten an neun Solarmodulen die Wechselrichter ab. Insgesamt 64 Wechselrichter mit einer Größe von 50 x 60cm wurden unerkannt abtransportiert. Der Schaden beläuft sich auf 128.000 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf Beobachtungen zu diesem Abtransport geben können, sich unter 04821-6020 zu melden.

