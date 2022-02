Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autos zerkratzt +++ Pedelec gestohlen +++ Autoeinbrecher +++ Taschendiebe unterwegs +++ Einbruch in Testcenter +++ Gemeinsam Sicheres Wiesbaden +++ Hydrant umgefahren und geflüchtet+++

Wiesbaden (ots)

1. Autos zerkratzt,

Wiesbaden, Haydnstraße, Samstag, 19.02.2022, 19:35 Uhr bis Sonntag, 20.02.2022, 12:30 Uhr

(wo) Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurden in der Haydnstraße durch unbekannte Täter mehrere Autos mutwillig beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Am Sonntag, gegen 12:30 Uhr meldete ein 55-Jähriger dem 1. Polizeirevier, dass sein Fahrzeug zerkratzt wurde. Die eingesetzte Streife konnte insgesamt vier Fahrzeuge feststellen, die durch die Täter mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurden.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 entgegen.

2. Pedelec gestohlen,

Wiesbaden, Taunusstraße, Dienstag, 15.02.2022, 17:00 Uhr bis Freitag, 18.02.2022, 14:30 Uhr

(wo) Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 15.02.2022 und Freitag, dem 18.02.2022 entwendeten unbekannte Diebe in der Taunusstraße ein Pedelec im Wert von ca. 3100 Euro.

Ein 37-jähriger Geschädigter stellte sein Fahrrad der Marke Cube Kathmandu Hyprid Pro 625 Trapez in der Farbe desert`n`orange auf dem Gehweg ab und sicherte dieses mit einem Schloss. Am Freitag, gegen 14:30 Uhr musste er dann feststellen, dass das Schloss durchtrennt und sein Pedelc gestohlen worden war.

Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2440 zu melden.

3. Autoeinbrecher auf frischer Tat ertappt, Wiesbaden, Albrechtstraße, Samstag, 19.02.2022, 16:30 Uhr

(wo) In der Albrechtstraße schlugen am Samstagnachmittag zwei unbekannte Täter die Scheibe eines Taxis ein. Noch bevor sie in den Touran greifen konnten, um sich zu bereichern, wurden sie von einem Taxifahrer ertappt und flüchteten.

Gegen 16:30 Uhr meldete der 58-jährige Taxifahrer, dass er zwei Diebe überraschen konnte, die aus seinem Auto Wertsachen stehlen wollten. Nach einem kurzen Gerangel flüchteten die Täter mit leeren Händen in Richtung Hauptbahnhof. Der 58-Jährige konnte die Täter wie folgt beschreiben: männlich, 21 Jahre, 160cm groß, kurze schwarze Haare, schwarze Oberbekleidung. Männlich, 30 Jahre, 170cm groß, lange schwarze Haare.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

4. Taschendiebe unterwegs,

Wiesbaden, Kirchgasse, Samstag, 19.02.2022

(wo) Am Wochenende trieben in der Wiesbadener Fußgängerzone Taschendiebe ihr Unwesen und erbeuteten Wertgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro.

Einer 63-Jährigen wurde in einem Schuhgeschäft aus dem mitgeführten Rucksack eine Tasche mitsamt Bargeld und Bankkarte entwendet. Im Anschluss an einen Einkauf beim Bäcker verstaute eine 58- jährige Wiesbadenerin ihren Geldbeutel in ihrem Rucksack und musste kurz darauf feststellen, dass dieser von unbekannten Tätern gestohlen wurde. Das gleiche Schicksal ereilte eine 66 -Jährige nach einem Besuch in einem Café in der Fußgängerzone, der ebenfalls die Geldbörse aus dem mitgeführten Rucksack entwendet wurde.

In allen drei Fällen gelang es den Tätern unerkannt aus der mitgeführten Handtasche oder Rucksäcken der Geschädigten die Geldbörsen und Wertsachen zu entwenden.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 entgegen.

5. Einbruch in Testcenter,

Mainz-Kastel, Steinern Straße, Samstag, 19.02.2022, 20:30 Uhr bis Sonntag, 20.02.2022, 08:42 Uhr

(wo) In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in der Steinern Straße in einen Baucontainer ein, der als Corona Testcenter genutzt wird. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Am Sonntagmorgen meldete eine 54-jährige Wiesbadenerin, dass in das von ihr betriebene Testcenter eingebrochen wurde. An dem Baucontainer konnten mehrere Hebelmarken festgestellt werden. Demnach verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in den Container und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 0 zu melden.

6. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Am Holderstrauch, Freitag, 18.02.2022, 14:30 Uhr bis Freitag, 18.02.2022, 21:30 Uhr

(wo) Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Holderstrauch" und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Diebe hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Haus. Dort wurden die Räumlichkeiten betreten, die Zimmer durchsucht und Schränke durchwühlt. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag, 18.02.2021, 20:00 Uhr bis Samstag, 19.02.2022, 03:45 Uhr,

(wo) In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Kräfte der Stadtpolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Im Rahmen des von Stadt und Polizei gemeinsam initiierten und umgesetzten Programms "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" finden diese Kontrollen regelmäßig statt. Die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage "Warmer Damm", am Schlachthof, Reisinger Anlage und im Schelmengraben beim ehemalige Einkaufszentrum gelegt. Zudem wurde die Einhaltung der seit 01. Januar 2019 geltende Waffenverbotszone überprüft. Aufgrund des schlechten Wetters waren nur vereinzelt Kleingruppen in der Innenstadt und den Parkanlagen unterwegs. Bei einer Kontrolle in der Waffenverbotszone vermittelten drei Personen gegenüber einer Streife der Stadtpolizei ein äußerst unkooperatives und aggressives Verhalten, woraufhin weitere Kräfte der Landespolizei zur Unterstützung hinzugezogen wurden. Trotz verbaler und körperlicher Gegenwehr einer Person aus der Gruppe konnten bei der Durchsuchung keine Waffen, gesetzlich verbotene Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der Waffenverbotszone untersagt ist, festgestellt werden. Insgesamt konnten 54 Personen kontrolliert werden. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bügerinnen und Bürger ansprechbar, sein.

8. Hydrant umgefahren und geflüchtet,

Wiesbaden, Hartingstraße, Samstag, 19.02.2022, 21:40 Uhr,

(wo) Ein 61-jähriger Mercedesfahrer verursachte am Samstag gegen 21:40 Uhr in der Hartingstraße einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand.

Der 61-Jährige Unfallverursacher fuhr die Hartingstraße in Richtung Phillippsbergstraße, als er beabsichtigte in eine freie Parklücke einzuparken. Dabei kollidierte er zunächst mit einem Hydranten, setzte dann zurück und fuhr gegen einen geparkten Opel. Durch die Kollision mit dem Hydranten, wurde dieser aus Verankerung gerissen und es entstand eine Wasserfontäne. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Im Laufe der Fahndung konnte das Fahrzeug aufgefunden und der Mercedesfahrer ermittelt werden.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen übernommen und bitten Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

9. Unfall mit schwerverletztem E-Scooter-Fahrer, Wiesbaden, Im Rad Samstag, 19.02.2022, 08:55 Uhr

(wo) Am Samstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Im Rad", bei dem sich ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzte.

Der 29-jährige Wiesbadener fuhr mit einem E-Scooter die Straße "Im Rad" in Richtung Fischbacher Straße. Hierbei streifte er einen geparkten Skoda, verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Durch den Aufprall zog sich der Wiesbadener Schürfverletzungen an den Händen zu und erlitt schwere Verletzungen im Gesicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus stationär aufgenommen.

